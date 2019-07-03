Недостающую шахматную фигуру с острова Льюис продали почти за миллион фунтов

Эти шахматы получили большую известность после выхода фильма "Гарри Поттер и философский камень".

Шахматную фигурку с острова Льюис, купленную коллекционером в 1964 году за пять фунтов стерлингов, продали на аукционе за 735 тысяч фунтов, сообщает Guardian.

Сообщается, что семья коллекционера хранила покупку в ящике комода, не подозревая об её истинной ценности. Однако, когда они передали фигурку на оценку, выяснилось, что это был недостающий элемент коллекции шахмат с острова Льюис, которая считается одним из чудес Средних веков.

Шахматы из клыков моржа были обнаружены в 1832 году на Льюисе (Внешние Гебриды) к северо-западу от Шотландии. На данный момент 82 фигурки находятся в Британском музее в Лондоне, а 11 — в эдинбургском Национальном музее Шотландии. Ещё пять фигурок не найдены.

Предположительно, коллекция фигурок была создана норвежскими резчиками в Тронхейме в период между 1150 и 1200 годами. Существует много версий, как она попала на остров, в те времена принадлежавший Норвегии.

Шахматы с острова Льюис получили большую известность после выхода фильма "Гарри Поттер и философский камень". Там в одной из сцен главные герои играют гигантскими копиями этих фигурок.

Ранее у побережья Кипра был найден затонувший римский корабль с древними амфорами.