Путин заявил, что восстановление отношений с ЕС входит в интересы России

По словам главы государства, РФ всегда открыта для взаимодействия с западными партнёрами для противодействия реальным угрозам.

Президент России Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera заявил, что Москва заинтересована в полном восстановлении полноформатных отношений с Брюсселем.

— Мы заинтересованы в восстановлении полноформатных отношений между Россией и ЕС ради поддержания мира, безопасности и стабильности на нашем общем континенте. И в этом мы готовы к конструктивному общению со всеми политическими силами, получившими мандат от европейских избирателей, — сказал Путин.

По мнению российского президента, отказ от устаревших концепций "блоковой логики" и холодной войны просто необходим для преодоления напряжённости в европейском регионе. Он также добавил, что Россия всегда открыта западным партнёрам "для противостояния реальным вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, наркотрафик и киберпреступность".

Как ранее сообщал Лайф, Владимир Путин 4 июля посетит с рабочим визитом Италию, где проведёт несколько встреч со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой, премьер-министром Джузеппе Конте, а также папой римским.