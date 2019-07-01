Путин 4 июля встретится с премьером Италии и папой римским

Президент России Владимир Путин 4 июля посетит Италию, где встретится с итальянским коллегой Серджо Маттареллой, премьер-министром Джузеппе Конте, а также папой римским Франциском. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что в планах главы государства — обсудить ключевые вопросы российско-итальянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные международные и региональные темы.

Как сообщалось ранее, подготовка к встрече ведётся в установленном порядке.