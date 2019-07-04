Фотосессия жертвы "подмосковного Отелло" восхитила британские СМИ

Журналисты отметили храбрость девушки и её решительность вернуться к привычной жизни.

Британские таблоиды Daily Star, Mirror и Daily Mail опубликовали статьи об откровенной фотосессии Маргариты Грачёвой, муж которой топором отрубил ей руки из-за ревности.

Издание Daily Star назвало снимки Грачёвой "потрясающими", при этом отметив храбрость девушки. Кроме того, журналисты были восхищены её решительностью вернуться к привычной жизни, подчеркнув, что своим примером Грачёва завоевала признание людей по всему миру.

Таблоид Daily Mail рассказал о тяжёлых операциях, которые пришлось пережить девушке из-за мужа. Снявшись в эффектной фотосессии, Грачёва доказала, что по-прежнему привлекательна, сказано в статье.

Кроме того, британские журналисты отметили большую поддержку со стороны пользователей Сети, в частности, в "Инстаграме" и во "ВКонтакте".

Напомним, в декабре 2017 года супруг Грачёвой похитил и вывез её в лес, где отобрал у неё мобильный телефон, перевязал руки и начал её истязать. Он нанёс Маргарите около десяти ударов топором по запястьям и кистям, в результате вместо правой руки у девушки протез.