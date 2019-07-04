Ким Кардашьян отсудила у бренда одежды $2,7 млн за своё фото

Компания использовала снимок знаменитости для создания видимости, что она является лицом бренда.

Ким Кардашьян отсудила 2,7 миллиона долларов в качестве компенсации за нанесённый ей ущерб от бренда женской одежды Missguided USA. Об этом сообщает интернет-ресурс TMZ.

— Missguided неоднократно без разрешения использовала имя и образ Кардашьян на платформах в социальных сетях с целью продвижения продаж одежды, — говорится в постановлении суда.

На сайте ответчика нашли целые страницы, посвящённые платьям, фасон которых мало чем отличается от моделей из коллекции светской львицы. Missguided USA запретили продавать эти изделия.

Кардашьян изначально требовала, чтобы компания-ответчик заплатила ей пять миллионов долларов. Свой иск она обосновала документами, доказывающими её способность зарабатывать крупные суммы денег. Так, по словам знаменитости, каждый пост в "Инстаграме" приносит ей от 300 до 500 тысяч долларов.

Ранее Лайф сообщал, что Ким Кардашьян ответила на обвинения в оскорблении японской культуры.