Чайка заявил, что против главы Автодора возбудили уголовное дело

Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что на главу Автодора возбудили уголовное дело из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. При этом имя фигуранта он не назвал.

До февраля 2019 года правление Автодора возглавлял Сергей Кельбах. Однако его уволил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, после чего должность главы государственного холдинга занял Вячеслав Петушенко. При этом Юрий Чайка говорит о проверке, которая была проведена в феврале прошлого года.

— Большой объём нарушений выявлен в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога" в Московской области. По её результатам в отношении председателя правления госкомпании Автодор возбуждено уголовное дело, — заявил генеральный прокурор.

Добавим, Петушенко до февраля текущего года был первым заместителем Кельбаха и курировал техническую политику компании.