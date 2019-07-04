В Минске заявили, что фейерверк-убийца был куплен у российской компании

Речь идёт о производителе "Пиро-Росс" из Сергиева Посада. На сайте компании говорится, что она создаёт и продаёт фейерверочные комплексы, электронные системы управления и модную женскую одежду.

В Минобороны Белоруссии назвали производителя фейерверка, который убил женщину на празднике в Минске. В ведомстве подтвердили, что трагедия произошла именно из-за некачественных зарядов. А вот произвела их российская компания, как пишет ТАСС.

— Салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс" (г. Сергиев Посад). Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта, — приводит агентство заявление белорусского Минобороны.

"Пиро-Росс" было основано в 1994 году четырьмя оборонными предприятиями, в числе которых ФГУП "КХЗ" (г. Краснозаводск М.о.), ФГУП ФНПЦ "НИИПХ" (г. Сергиев Посад М.о.), ФГУП "Сигнал" (г. Челябинск), ФЦДТ "Союз" (г. Дзержинский М.о.).

На сайте компании говорится, что она производит фейерверочные комплексы, электронные системы управления и модную женскую одежду.

Как уже сообщал Лайф, во время праздничного салюта по случаю 75-й годовщины освобождения Минска от немецко-фашистской оккупации несколько зарядов фейерверков взорвались прямо на земле. В результате ЧП погибла женщина, ещё несколько человек получили ранения.