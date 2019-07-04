Минздрав Украины рассказал гражданам о пользе мата

Ульяна Супрун считает, что ругательства уменьшают боль, усиливают сердцебиение и повышают болевой порог.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун уверена, что использование матерных слов в речи полезно для здоровья. Реагируя на предложение депутата Верховной рады принять законопроект о противодействии сквернословию, она привела доводы за использование мата.

— Некоторые депутаты чувствуют себя совершенно забытыми и никому не нужными. Поэтому, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание, они пишут законопроекты, которые подходят скорее Северной Корее, нежели современному европейскому государству. К примеру, предлагают запретить материться, — написала и.о. министра на своей странице в Facebook.

Супрун привела много аргументов в пользу ненормативной лексики. Она заявила, что бытовая ругань, не направленная на чьё-то оскорбление, приводит к нейтральным или положительным результатам.

— Если мы реагируем нецензурной лексикой на сложную неприятную ситуацию, а не на человека, то чувствуем облегчение... Если нам трудно и мы одним словом это выразили, мозг это воспринимает как запуск программы защиты и нападения "держись", — полагает Супрун.

В мае Супрун посоветовала украинцам восполнять нехватку витаминов пивом. А недавно призвала отказаться от любимой президентом Владимиром Зеленским шаурмы.