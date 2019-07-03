В Раде предложили провести "дематюкацию" украинского языка

Нардепы предлагают штрафовать простых граждан за нецензурную брань даже в соцсетях.

В Верховную раду внесли законопроект о "дематюкации" — противодействии сквернословию, который предполагает наказание за мат в аудиовизуальном виде на телевидении и в соцсетях. Текст документа опубликован на сайте украинского парламента.

Авторы проекта предлагают штрафовать простых украинцев за матерные выражения на 38−67 тысяч гривен (1,5−2,5 тысячи долларов США). Альтернативное наказание — общественные работы или арест на пятнадцать суток. При этом публичных людей предлагается штрафовать на большие суммы — от 72 до 96 тысяч гривен (2,7−3,6 тысячи долларов США).

Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 15 мая его подписал экс-президент Украины Пётр Порошенко. Несмотря на то что закон вызвал волну недовольства, новый лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил, что не собирается обращаться в суд по поводу этого документа.