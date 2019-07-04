"Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита газа из России

Но это не все плохие новости для украинцев. Оказалось, что в стране наблюдается "ошеломляющее", по оценкам экспертов, падение собственной добычи.

"Нафтогаз" не исключает, что с 2020 года топливо из России не будет проходить по территории Украины. Такой прогноз в своём фейсбуке озвучил директор по развитию бизнеса украинской газовой компании Юрий Витренко. Он отметил, что по-прежнему приветствует участие Еврокомиссии в трёхсторонних переговорах по вопросам транзита, поскольку считает невозможным договориться с "Газпромом" в двустороннем порядке.

— Замечу, что, к сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года, — написал Витренко.

Ситуация для Киева однако осложняется "ошеломляющим падением" собственной добычи газа. Представитель "Нафтогаза" в своём посте приводит следующие цифры: в июне 2019 года суточная добыча газа в "Укргаздобыче" упала на 9,2% по сравнению с декабрём 2018-го.

— Но мы будем использовать все возможности для сохранения транзита, но без потери реальной независимости Украины, — добавил он.

Напомним, в середине июня глава Минэнерго Александр Новак объявил о готовности Москвы возобновить поставки газа в Незалежную. Однако его предложение исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал абсурдным, а впоследствии компания предложила "Газпрому" альтернативу транзитному договору в виде заключения контракта на своп газа.