В Ватикане проходит встреча Путина и папы римского

В Ватикане проходит встреча президента РФ Владимира Путина и папы римского Франциска. Лайф ведёт прямую трансляцию беседы.

Ожидается, что они обсудят диалог церквей, ситуации в Сирии и на юго-востоке Украины. Накануне в Кремле анонсировали, что Путин и понтифик обменяются подарками.

Добавим, что перед началом встречи лидер России прошёл по залам Апостольской библиотеки, где его сопровождал церемониальный корпус Ватикана, госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин и представители российской делегации.