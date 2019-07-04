В Ватикане проходит встреча Путина и папы римского

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В Ватикане проходит встреча президента РФ Владимира Путина и папы римского Франциска. Лайф ведёт прямую трансляцию беседы.

<p>Кадр из трансляции L!FE</p>

Ожидается, что они обсудят диалог церквей, ситуации в Сирии и на юго-востоке Украины. Накануне в Кремле анонсировали, что Путин и понтифик обменяются подарками.

Добавим, что перед началом встречи лидер России прошёл по залам Апостольской библиотеки, где его сопровождал церемониальный корпус Ватикана, госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин и представители российской делегации.

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