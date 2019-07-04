Крупнейший вьетнамский рынок загорелся в Берлине

В восточной части Берлина загорелся вьетнамский рынок Dong Xuan Center. Об этом сообщает телеканал n24. Облако дыма можно увидеть на расстоянии нескольких километров.
Feuer im #DongXuanCenter in #Berlin #Lichtenberg pic.twitter.com/9GRmhht06o— Matt (@Mattdogg6x) 4 июля 2019 г.
Движение транспорта в районе пожара ограничили. Спасатели рекомендовали жителям соседних домов закрыть окна в связи с сильным задымлением.
Причины пожара пока не известны. Согласно предварительной информации, огонь вспыхнул в одном из контейнеров, примыкающих к большому торговому ангару. Сейчас на месте ЧП работает около 60 пожарных.
Ранее Лайф сообщал, что в США пожар уничтожил миллионы литров виски.
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