В Минздраве объяснили желание купить бизнес-джет вместо Superjet 100

В ведомстве рассказали, что раньше использовали самолёт Ан-74, но он выработал свой ресурс.

В Минздраве объяснили желание купить французский бизнес-джет Falcon 7X, а не российский лайнер Superjet 100 на замену Ан-74, который прежде использовался ведомством. В министерстве здравоохранения заявили, что Falcon лучше подходит по техническим характеристикам для санавиации — нужд Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Ранее СМИ сообщали, что Минздрав обратился с предложением купить именно французский самолёт для этих целей.

— С учётом потребностей агентства, когда необходима не массовая эвакуация больных, а чаще всего индивидуальная, ФМБА считает приобретение самолёта именно этой модели наиболее целесообразным, — уточнили в пресс-службе Минздрава.

Там отметили также, что на Falcon 7X можно осуществлять дальнемагистральные перелёты на высоких эшелонах и при этом он стоит дешевле, чем аналоги.

Ранее Лайф рассказывал о том, что "Аэрофлот" планирует купить ещё сто лайнеров Sukhoi Superjet 100, несмотря на недавнее крушение этого самолёта в Шереметьево.