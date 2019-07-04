В Московском зоопарке раскрыли, сколько бамбука съедают панды Жуи и Диндин

Этих гостей из Китая также кормят специальными "панда-кейками", которые пекут сотрудники зверинца.

В Московском зоопарке рассказали, что панды Жуи и Диндин не отстают от своих сородичей и съедают за сутки не менее 30 килограммов бамбука. Животные предпочитают не терять время и едят сутки напролёт.

— Так, например, Жуи несколько раз за ночь просыпается, чтобы полакомиться свежим бамбуком или похрустеть молодыми побегами, — сообщили в зоопарке.

Если же ночная трапеза Жуи затягивается, утром его просто невозможно разбудить на завтрак. А вот Диндин никогда не пропускает завтрак, даже если накануне она много двигалась и "уснула без задних ног".

Панд в Московском зоопарке кроме бамбука кормят морковью, яблоками и специальными "панда-кейками", которые пекут сотрудники зверинца.

Ранее в Московском зоопарке показали, что общего у панд и кошек.