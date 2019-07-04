В Ватикане рассказали, о чём говорили Путин и папа римский

Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск обсудили ситуацию в Сирии, на Украине, а также кризис в Венесуэле. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

— В ходе беседы затрагивались некоторые значимые вопросы жизни Римско-католической церкви в России, а также острые вопросы международной политики, — говорится в сообщении пресс-службы Ватикана.

Как уже сообщал Лайф, встреча Путина и понтифика длилась более 50 минут в библиотеке Апостольского дворца, после чего они обменялись подарками.