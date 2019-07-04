Продюсер фильма "Волк с Уолл-стрит" арестован в Малайзии

Риза Азиз был задержан по делу о хищениях примерно 700 миллионов долларов из малайзийского государственного инвестиционного фонда.

Малайзийская антикоррупционная комиссия (MACC) арестовала Ризу Азиза — продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит", являющегося также пасынком бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака. Однако, как сообщает местная газета New Straits Times, 49-летний Азиз был практически сразу отпущен под залог.

— Завтра в Сессионном суде Куала-Лумпура ему будет предъявлено обвинение в соответствии с законом 2001 года о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и доходами от незаконной деятельности, — заявила главный комиссар малайзийской комиссии Латифа Коя.

Как сообщал Лайф, в 2010 году Риза Азиз основал продюсерскую компанию Red Granite Pictures, которая впоследствии финансировала производство кинокартин "Волк с Уолл-стрит" c Леонардо Ди Каприо в главной роли. А также фильмы "Тупой и ещё тупее — 2" и "Здравствуй, папа, Новый год!". Но, по данным следствия, часть средств на это была незаконно взята из малайзийского государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Доступ к его деньгам Азиз мог получить через своего отчима и бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака.

Кроме того, Азиза подозревают и в отмывании денег при участии беглого финансиста Джо Лоу. Который в свою очередь через дружбу с продюсером "втёрся в доверие" к актёру Леонардо Ди Каприо и всячески помогал ему преступно полученными деньгами, делал дорогие подарки. В связи с чем в рамках расследования Леонардо Ди Каприо пришлось дать показания по делу о коррупции.