Извержение вулкана в Италии сняли с высоты птичьего полёта

Из-за падающего пепла и раскалённых камней начались пожары в некоторых районах острова.

Извержение вулкана на острове Стромболи к северу от Сицилии сняли на видео с высоты птичьего полёта. Кадры опубликованы в соцсетях.

Вулкан продолжает выбрасывать дым. Его гигантское облако уже заслонило половину острова. Как рассказывают очевидцы, два потока лавы стекают по склону горы.

Напомним, в результате извержения погиб как минимум один турист и ещё один пострадал. Из-за падающего пепла и раскалённых камней начались пожары в некоторых районах острова, люди искали спасения буквально в море.