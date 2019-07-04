Итальянские журналисты устроили потасовку в очереди на пресс-конференцию Путина

Итальянские журналисты устроили потасовку в очереди на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, который сейчас находится в Риме с официальным визитом. В сражении за место в первых рядах участвовала даже женщина.

При этом в какой-то момент гнев разгорячённых на 30-градусной римской жаре мужчин был обращён и на съёмочную группу Лайфа. Чтобы помешать оператору снимать происходящее, итальянские коллеги начали толкать камеру.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, президентом республики Серджо Маттареллой и папой римским Франциском. Аудиенция Путина у понтифика длилась более 50 минут в библиотеке Апостольского дворца, после чего они обменялись подарками.