Путин рассказал, о чём говорил с папой римским

Аудиенция российского лидера у понтифика длилась более 50 минут, после чего они обменялись подарками.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, о чём он разговаривал с папой римским Франциском во время переговоров в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане. По его словам, беседа была деловой и конструктивной.

— На встрече с папой затрагивались вопросы развития отношений России и Ватикана. Договорились уделить особое внимание сотрудничеству в сфере культуры, образования. Затрагивалась тема гуманитарного сотрудничества в Сирии, — сообщил глава российского государства на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, президентом республики Серджо Маттареллой и папой римским Франциском. Аудиенция Путина у понтифика длилась более 50 минут, после чего они обменялись подарками.