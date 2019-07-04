В Москве температура достигнет "холодного дна" в выходные

По предположению синоптиков, тепло в столицу может вернуться во второй половине июля.

В выходные москвичей ждут не только ветреная погода и дожди, но и низкая температура. Об этом рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с RT.

— В прогнозе холод, дожди и низкое атмосферное давление. Я не вижу летнего тепла до середины месяца. Возможно, тепло вернётся после середины июля, — сообщил Тишковец.

По его словам, в эти выходные температура в столице достигнет "холодного дна", а затем начнёт медленно расти и "еле-еле выбираться за +20 градусов".

— Для июля это достаточно прохладная погода, — уточнил синоптик.

В Москве второй день ветер достигает 14–19 м/с, из-за чего температура +16…+18 ощущается как +13…+15. Ранее синоптики предупредили, что на всей территории России погода в июле будет крайне изменчива.