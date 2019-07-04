Нижегородский завод возобновил поставки комплектующих на АвтоВАЗ

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Фото © ТАСС / Алёна Селезнёва

Компании провели переговоры, в ходе которых было решено продолжить совместную работу.

Группа компаний "Автокомпонент" из Нижегородской области с 4 июля возобновила поставки комплектующих на АвтоВАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе последнего.

В настоящий момент поставки комплектующих на конвейер АвтоВАЗа возобновлены в полном объёме, — отметили там.

Кроме того, уточняется, что "Автокомпонент" и АвтоВАЗ провели переговоры и решили продолжить совместную работу.

Напомним, ранее сообщалось, что АвтоВАЗ с 3 июля полностью приостановил производство в Тольятти и Ижевске из-за срыва поставок комплектующих. Нижегородский завод связывал прекращение поставок с отсутствием согласования цен на комплектующие.

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