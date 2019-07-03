Поставщик "АвтоВАЗа" рассказал о причинах прекращения поставок компонентов

В компании отметили, что такая ситуация стала результатом затяжных переговоров, которые продолжаются и по сей день.

Группа компаний "Автокомпонент" рассказала о причинах прекращения поставки компонентов на на "АвтоВАЗ, из-за которого приостановилось производство автомобилей в Тольятти и Ижевске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо компании.

— Существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер "АвтоВАЗа", — сказано в сообщении компании.

Как уточнили на предприятии, переговоры ведутся с октября 2018 года, поэтому нынешняя ситуация "не стала неожиданной", а стала результатом затяжных переговоров, продолжающихся и в настоящее время, уточнили в компании.

Ранее автомобили от "АвтоВАЗа" оказались самыми доступными на российском рынке.