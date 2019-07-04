Журналист узнал, как выглядит Бэнкси

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Работа Бэнкси. Фото © Pinterest

На видеоинтервью с художником видна работа над рисунком, который позже признал знаменитый граффитист.

Телеканал ITV London обнаружил архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который может являться самым известным анонимным уличным художником Бэнкси. Об этом сообщает The Guardian.

В видеоинтервью с художником, чьё лицо практически полностью закрыто футболкой и кепкой, появляются кадры граффити чёрного насекомого на стене, а также рисунок ребёнка, играющего в кубики с алфавитом, из которого складываются слова Kill more. Обе работы позже были признаны Бэнкси и участвовали в его выставках.

Видео было забыто на 16 лет до тех пор, пока репортёр Роберт Мёрфи не начал собирать информацию о художнике.

Ранее граффити Бэнкси появились в лондонском аэропорту Хитроу.

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