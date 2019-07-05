Конте: Дружба между Италией и Россией имеет огромный потенциал

Он также рассказал, что имел возможность обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным множество важных тем.

Благодаря переговорам с российским президентом Владимиром Путиным отношения РФ и Италии укрепились, дружба между странами обладает огромным потенциалом, заявил премьер Италии Джузепе Конте по итогам визита российского лидера в Рим и Ватикан.

— Дружба, диалог, укрепление двустороннего сотрудничества и культурный обмен: это ключевые слова, которые наилучшим образом описывают обстановку моей сегодняшней встречи с президентом Путиным, — написал Конте.

По словам премьера, во время встреч в правительственном дворце Киджи и затем на ужине на вилле Мадама они с Владимиром Путиным смогли глубоко обсудить ряд тем, а также укрепить и без того тесные отношения Италии и России.

— Мы обсудили множество вопросов международной политики в атмосфере сердечной и очень плодотворной работы, — отметил итальянский премьер.

Кроме того, оба лидера признали необходимость "открытого и всеобъемлющего подхода к диалогу", который поможет в решении региональных кризисов "Ливии до Сирии, от Украины до Венесуэлы".

— Я все больше убеждён, что Москва может играть ведущую роль в разрешении этих кризисов, — подчеркнул Конте.

Премьер также отметил, что Италия и Россия объединены "глубокой восприимчивостью к культуре и сильной любовью ко всем многочисленным формам художественного выражения в наследии человечества".

Как считает Конте, обе страны горды за прекрасное взаимодействие в культуре и науке, многочисленные эпизоды сотрудничества между исследовательскими центрами и университетами.

Глава итальянского Совмина подчеркнул, что высоко оценил слова Путина об Италии и её правительстве, которые встают в один ряд с "проявлениями внимания", которые он встретил во время пребывания в Москве в октябре прошлого года.

— Дружба между Италией и Россией имеет огромный потенциал, который мы должны развивать, днём за днём прилагая усилия ради безопасности, благополучия и равенства, — написал Конте.

Владимир Путин прибыл в Италию 4 июля в рамках госвизита, где встретился с Серджо Маттареллой. Два лидера успели провести переговоры в том числе и в неформальной обстановке за обедом на вилле Мадама. Там Конте угостил Путина пастой, рыбой и мороженым с земляникой.