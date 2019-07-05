Трамп назвал "совершенно новым" F-22, снятый с производства 8 лет назад

Также он напомнил о непобедимости американских солдат, потому что "небо принадлежит США".

Президент США Дональд Трамп во время выступления с речью в честь Дня независимости заявил, что снятый с производства восемь лет назад F-22 был "совершенно новым".

Во время выступления на митинге "Салют Америке" за пуленепробиваемым стеклом в Вашингтоне он заявил, что в течение 65 лет никакие вражеские военно-воздушные силы не могли убить ни одного американского солдата, поскольку "небо принадлежит США".

— ВВС США, которые вы сейчас увидите, представлены замечательными совершенно новыми F-22 Raptor с военно-воздушной базы Лэнгли в Виргинии и потрясающим бомбардировщиком B-2 с базы Уайтмен в Миссури, — приводит слова президента РИА "Новости".

После этих слов самолёты пролетели над площадью у мемориала Авраама Линкольна.

Two F-22’s and a B2 Spirit fly over Trump’s speech pic.twitter.com/O22VnojuNR — Phillip Nieto (@nieto_phillip) July 4, 2019

F-22 был первым истребителем пятого поколения и производился с 1997 по 2011 год. Машина не полностью подходила под нужные требования, и поэтому было решено снять её с производства и начать выпуск истребителей F-35.

Ранее Трамп пообещал вывести танки на улицы Вашингтона на День независимости США, однако прибывшие машины оказались не такими новыми, как их охарактеризовал президент. В Пентагоне это объяснили тем, что "Белый дом попросил именно их", и заверили, что машины сначала были отмыты.