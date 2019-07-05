Электромобили и самокаты получат звуковое сопровождение с 2020 года

Как рассказали разработчики, система будет работать аналогично принципу выбора рингтона на мобильном телефоне.

Звуковое сопровождение электромобилей, электросамокатов и велосипедов будет доступно в России с 2020 года, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

Система будет работать аналогично принципу выбора рингтона на мобильном телефоне: пользователь сможет выбрать звук двигателя во время спокойного движения на малых оборотах, гоночного болида или стоянки. По желанию на свой электромобиль или велосипед можно будет скачать звук "КамАЗа", при этом громкость будет соответствовать нормам шума в условиях города.

— Сейчас при низких скоростях электромобили не издают звуков, и это опасно для людей. Ожидается, что опытный образец будет доступен уже в 2020 году, — рассказал собеседник агентства.

Такое приложение можно будет установить при покупке транспортного средства.

— Идея создания такого устройства актуальна уже давно. В Евросоюзе с 1 июля новые электромобили должны продаваться с генераторами шума мотора, — отметили в НТИ "Автонет".

При этом в России электромобили пока не пользуются популярностью, несмотря на то что количество электросамокатов и велосипедов в стране существенно возросло.

Ранее Лайф рассказал, что в России на треть выросли продажи электромобилей с пробегом.