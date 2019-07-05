Изначально исполнитель жаловался на резкую зубную боль, однако позже выяснилась настоящая причина.

Популярный российский певец Юрий Шатунов перенёс экстренную операцию в одной из клиник Москвы из-за воспаления гайморовой пазухи. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Как рассказал директор певца Аркадий Кудряшов, Юрий перед концертом в Новороссийске пожаловался на резкую зубную боль. Как стало известно позднее, так выявились осложнения от перенесённой "на ногах" простуды. По приезде в Москву артист был госпитализирован, и началась подготовка к экстренной операции.

— Юрия госпитализировали в Москве 2 июля. В больнице сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Была назначена операция на утро четверга. Операция, к счастью, прошла удачно, –сказал Кудряшов.

По его словам, сейчас с Шатуновым всё в порядке, он оправился от наркоза, "пришёл в себя, покушал, чувствует себя хорошо". Согласно прогнозам врачей, ему придётся неделю провести на больничной койке. После этого, как заявил Кудряшов, Юрий отправится уже в стоматологическую клинику, чтобы удалить зуб, с которого началось воспаление.

— Слава богу, что всё сделали вовремя, спасибо врачам, — заключил он.