Четверо погибли, ещё 36 ранены при обстреле рынка в Афганистане

По крайней мере четыре мирных жителя погибли и ещё 36 были ранены при взрыве миномётного снаряда на рынке в провинции Фарьяб в северной части Афганистана. Об этом сообщает Pajhwok Afghan News.
Отмечается, что ситуация в стране обострилась на фоне проведения переговоров военных из США, чей контингент войск сейчас находится в республике, с представителями местного населения.
Радикальное движение "Талибан"*, завладев значительной частью сельских территорий страны, развернуло наступление на крупные города. Из-за этого по всему Афганистану проходят антитеррористические операции.
Ранее Лайф сообщал о прогремевшем в начале месяца взрыве в дипломатическом квартале столицы Афганистана Кабуле.
*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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