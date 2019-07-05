Четверо погибли, ещё 36 ранены при обстреле рынка в Афганистане

По крайней мере четыре мирных жителя погибли и ещё 36 были ранены при взрыве миномётного снаряда на рынке в провинции Фарьяб в северной части Афганистана. Об этом сообщает Pajhwok Afghan News.

Отмечается, что ситуация в стране обострилась на фоне проведения переговоров военных из США, чей контингент войск сейчас находится в республике, с представителями местного населения.

Радикальное движение "Талибан"*, завладев значительной частью сельских территорий страны, развернуло наступление на крупные города. Из-за этого по всему Афганистану проходят антитеррористические операции.

Ранее Лайф сообщал о прогремевшем в начале месяца взрыве в дипломатическом квартале столицы Афганистана Кабуле.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.