В ЯНАО спасли пса Монте-Кристо, восемь лет просидевшего в бетонном плену

Хвостатого назвали в честь главного героя романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо".

В Ямало-Ненецком автономном округе в городе Новый Уренгой волонтёры спасли собаку, которая провела в заточении в канализационной яме около восьми лет.

По информации Mash, четвероногий ещё в 2011 году, будучи щенком, забрёл на продовольственную базу и провалился в бетонную яму. Местные работники пытались вытащить животное через узкие щели, но у них ничего не получилось. В течение восьми лет люди продолжали подкармливать собаку.

Когда в производственную бригаду пришёл новый сотрудник, дело сдвинулось с мёртвой точки. Именно он не стал безучастно наблюдать, как животное живёт в заточении. Мужчина собрал группу добровольцев, которые пробили дыру в стене и вызволили собаку из бетонного плена.

Четвероногого уже обследовали ветеринары и отмыли от грязи. Примечательно, что долгое заточение в темноте практически не сказалось на здоровье пса: он не ослеп и хорошо себя чувствует. Сейчас жизни животного ничего не угрожает.

По информации местных СМИ, собаку назвали Монте-Кристо — в честь несправедливо заключённого в тюрьму главного героя приключенческого романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо".

Ранее Лайф писал, что в Свердловской области спасли тонущих в мазуте щенков, которые едва не погибли из-за человеческой халатности.