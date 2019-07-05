Тигры загрызли известного дрессировщика в итальянском цирке

Врачи и коллеги дрессировщика более получаса не могли вытащить его из клетки с хищниками.

Группа тигров напала на известного дрессировщика, 61-летнего Этторе Вебера, во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии. Об этом сообщает портал Borderline24.

Как отмечается, трагедия произошла накануне, 4 июля, за несколько часов до выступления. Вебер находился в клетке с четырьмя животными. По словам медиков, одна из тигриц укусила дрессировщика, после чего напали и другие хищники.

Врачи и коллеги более получаса не могли вытащить мужчину из клетки с тиграми. Сообщается, что Вебер получил несколько серьёзных ранений и травму позвоночника, что привело к летальному исходу.

Полиция начала расследование инцидента.