В России разработали новый метод лечения рака

Лечение нейроэндокринных новообразований базируется на основе методов ядерной медицины.

Российские учёные разработали новую эффективную методику лечения нейроэндокринных опухолей на основе ядерной медицины. Об этом сообщается на официальном портале Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".

Нейроэндокринные новообразования (НЭН) — это редкие опухоли, которые чаще всего возникают из нервных клеток, вырабатывающих гормональные вещества, в гастроэнтеропанкреатическом тракте (ГЭП), особенно в тонком кишечнике. При этом такие клетки развиваются относительно медленно.

Для борьбы с такими опухолями и метастазами специалисты Курчатовского института предложили таргетную терапию раковых клеток на основе радиоактивного изотопа свинца-212 (212Pb).

— При использовании такого метода очаги заболевания подвергаются целенаправленному воздействию изнутри организма, а здоровые ткани остаются неповреждёнными, — говорится в сообщении.

Суть новейшей методики заключается в том, что изотоп 212Pb прицепляется к биомолекуле октреотид, которая доставляет радионуклид к раковым клеткам нейроэндокринных опухолей. Таким образом, происходит воздействие на опухолевые клетки напрямую, а здоровые клетки тем временем облучению не подвергаются.

Ранее Лайф писал, что по итогам 2018 года самый высокий показатель летальности среди россиян фиксировался при раке поджелудочной железы.