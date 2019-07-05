Безногую россиянку приговорили к 1,5 года за убийство мужа-садиста

При этом суд изменил наказание предыдущей инстанции — с лишения свободы в колонии на ограничение свободы.

Суд в Забайкалье изменил наказание женщине-инвалиду, которая, защищая себя и ребёнка от побоев, зарезала мужа. Об этом сообщается на сайте суда. Изначально её приговорили к лишению свободы с отбыванием в колонии, а теперь ей назначили ограничение свободы.

Инцидент произошёл в январе этого года. Пьяный мужчина вёл себя агрессивно, оскорблял и унижал супругу, избивал её и ребёнка. Женщина пыталась усмирить мужа, вызывала полицию, но, несмотря на это, он, угрожая убийством, вновь напал на жену, которая является инвалидом II группы: она может передвигаться только с протезами. Из-за этого она не смогла убежать. Защищая себя и ребёнка, она нанесла два удара ножом. Однако это мужа не остановило, женщина продолжала наносить ему удары, пока не наступила смерть мужчины.

В апреле 2019 года её приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии, но осуждённая выразила несогласие с приговором, так как с места происшествия не скрывалась, вызвала скорую и сотрудников полиции.

— Являясь инвалидом, она была лишена возможности уклониться от нападения. Действия осуждённой были обусловлены защитой. Указанное свидетельствует о том, что К. превысила пределы необходимой обороны. За совершение данного преступления ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, — говорится в сообщении.

Суд признал её виновной по части 1 статьи 108 УК РФ ("Убийство при превышении мер самообороны"). Теперь приговор вступил в силу.