Зеленский заговорил по-русски в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Краматорске Донецкой области, заговорил по-русски, чтобы опровергнуть, что в регионе притесняют русский язык и запрещают на нём говорить.

— Чтобы больше не было манипуляций по этому поводу, если вы не против, я продолжу на русском языке, — сказал Зеленский, и эти слова зал встретил аплодисментами.

Напомним, ранее глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе может получить статус регионального при условии, что государственным будет украинский. Спикера Верховной рады Андрея Парубия эти слова возмутили, и он пообещал, что парламент такого решения не примет.