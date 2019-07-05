Пожарный спас кота, сделав ему искусственное дыхание — видео

Животное поливали водой, чтобы привести в чувство. Открытый огонь в здании ликвидирован.

В Екатеринбурге спасатель сделал искусственное дыхание коту, которого нашли в горящем доме. Животное удалось реанимировать.

Кота приводили в чувство, поливая водой.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь повредил три жилых квартиры и три балкона. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, из здания эвакуированы десять человек и несколько животных.

Ранее Лайф рассказывал, что магаданские спасатели вытащили из горящего здания и реанимировали двух котиков.