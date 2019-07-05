Глава "Нафтогаза" предрёк техногенную катастрофу: Украина замёрзнет

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что на Украине существует риск техногенной катастрофы.

— Если на начало отопительного сезона в хранилище не будет 20 млрд кубометров — это огромный риск техногенной катастрофы. Того, что Украина, без преувеличения, замёрзнет, — написал глава "Нафтогаза" в посте в "Фейсбуке".

По словам Коболева, чтобы выйти на целевые показатели, компании нужно ежедневно закачивать по 60 миллионов кубометров. В этом случае "Нафтогаз" сможет гарантировать стабильное прохождение отопительного сезона, даже если с 1 января будет прекращён транзит газа из России.

Ранее о критически низком уровне запасов природного газа сообщил оператор газотранспортной системы — компания "Укртрансгаз".