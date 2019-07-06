Зеленский заявил, что готов выполнять минские соглашения

94

При этом он ещё раз напомнил, что документ был подписан другим руководителем страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов полностью выполнять все положения, обозначенные в минских договорённостях.

Ни моя команда, ни я не подписывали этот "Минск", но мы готовы идти по пунктам всех минских договорённостей для того, чтобы наконец у нас был мир, — заявил Зеленский в интервью Deutsche Welle, опубликованном в русскоязычном "Твиттере" телеканала.

Украинский лидер также отметил, что власти страны пытаются объяснить жителям Донбасса, что они такие же граждане Незалежной, как и остальные. Кроме того, Зеленский заявил о готовности работать по этому вопросу столько, сколько того потребует время.

Ранее глава Незалежной, выступая в Краматорске Донецкой области, заговорил по-русски, чтобы опровергнуть, что в регионе притесняют русский язык и запрещают на нём говорить.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×