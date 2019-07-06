Зеленский заявил, что готов выполнять минские соглашения

При этом он ещё раз напомнил, что документ был подписан другим руководителем страны.

"Ни моя команда, ни я не подписывали этот "Минск", но мы готовы идти по пунктам всех минских договоренностей для того, чтобы наконец у нас был мир", - сказал президент Украины Владимир Зеленский, с которым поговорил наш корреспондент pic.twitter.com/6LFZFFAhSl — DW на русском (@dw_russian) 5 июля 2019 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов полностью выполнять все положения, обозначенные в минских договорённостях.

— Ни моя команда, ни я не подписывали этот "Минск", но мы готовы идти по пунктам всех минских договорённостей для того, чтобы наконец у нас был мир, — заявил Зеленский в интервью Deutsche Welle, опубликованном в русскоязычном "Твиттере" телеканала.

Украинский лидер также отметил, что власти страны пытаются объяснить жителям Донбасса, что они такие же граждане Незалежной, как и остальные. Кроме того, Зеленский заявил о готовности работать по этому вопросу столько, сколько того потребует время.

Ранее глава Незалежной, выступая в Краматорске Донецкой области, заговорил по-русски, чтобы опровергнуть, что в регионе притесняют русский язык и запрещают на нём говорить.