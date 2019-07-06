Сообщается, что глава компании передаст своей бывшей жене 19,7 миллиона акций интернет-магазина.

Глава Amazon Джефф Безос официально развёлся со своей супругой Маккензи. Об этом сообщает агентство Блумберг.

Официальный разрыв супружеских отношений задокументировал судья в округе Кинг штата Вашингтон.

По данным агентства, завершение бракоразводного процесса послужит стартом для процедуры передачи Безосом экс-супруге 19,7 миллиона акций компании Amazon — крупнейшего интернет-магазина в мире.

Стоимость пакета акций, который получит бывшая супруга главы Amazon, оценивается в $38,3 миллиарда, что даст ей право занять 22-ю строчку рейтинга богатейших людей мира по версии Блумберг.

После развода с Джеффом Безосом Маккензи получила 25% акций компании Amazon, добровольно уступив экс-супругу остальные 75%. Известно, что половину своего состояния она собирается отдать на благотворительность.