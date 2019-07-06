В реках Иркутской области продолжает понижаться уровень воды

Уровень воды в реках Иркутской области продолжает снижаться. Об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.

Отмечается, что реки Белая, Ия, Уда, Бирюса опустились ниже критических отметок. Наибольший уровень зафиксирован у реки Ия в Тулуне — 574 см. Самый низкий — у реки Иркут, протекающей вблизи областного центра и села Баклаши — 204 см.

При этом, по прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 и 7 июля в части рек области может наблюдаться повышение уровня воды из-за ливневых дождей.

Напомним, из-за сильного паводка в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС. По последним данным, в результате удара стихии погибло 22 человека. Самая сложная ситуация наблюдается в Тулуне, где подтопленными остаются 346 жилых домов.