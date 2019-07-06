Подсчитаны затраты на ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Только ремонт и восстановление многоквартирных жилых домов обойдётся в 400 миллионов рублей.

На ликвидацию последствий мощного паводка в Иркутской области необходимо выделить более 31,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко в ходе заседания правительственной комиссии.

— Предварительный объём потребности средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации, по оперативным данным отраслевых министерств, составляет 31,202 млрд рублей, — сказал Левченко.

При этом только восстановление объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры обойдётся в более чем 12 миллиардов рублей, а капитальный ремонт многоквартирных жилых домов — в 400 миллионов рублей.

В свою очередь вице-премьер РФ Виталий Мутко во время совещания отметил, что ремонт разрушенных объектов и строительство новых потребует порядка 28 млрд рублей. По его словам, необходимо восстановить 3,5 тысячи домов. Этим вопросом займётся специально созданная рабочая группа.

— Рабочая группа создана, замминистра строительства её возглавил. У нас должен быть очень чёткий график восстановления жилья, каждого объекта, — сказал он.

При этом Мутко добавил, что внешний облик своих будущих домов пострадавшие семьи выберут сами. Для этого в регион прибудет несколько компаний деревянного домостроения. Жильё будет восстанавливаться в тех же размерах, что были до паводка, однако не ниже социальной нормы.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации был введён в шести районах Иркутской области из-за паводка. Четыре тысячи жилых домов в 42 населённых пунктах оказались подтопленными. Самая сложная ситуация наблюдается в Тулуне. Президент РФ Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье. Ликвидацией паводка занимаются силы МЧС и военные.