Конюхов достиг Крыма на самолёте с солнечными батареями

Российский путешественник Фёдор Конюхов достиг Крыма на экспериментальном самолёте "Летающая лаборатория", оборудованном солнечными батареями. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на комментарий штаба организации полёта.
По словам его представителя, на данный момент "солнечный" самолёт вместе с пассажирами — Конюховым и президентом Федерации планёрного спорта России (ФПлС) Сергеем Рябчинским — пересёк Керченский пролив и находится в воздушном пространстве Республики Крым. Согласно планируемому маршруту, "Летающая лаборатория" приземлилась вблизи посёлка Коктебель на горном хребте Узун-Сырт, также известном как гора Клементьева.
— Полёт проходит в штатном режиме, — рассказали в штабе.
Напомним, что конечной точкой полёта двух пилотов должна стать Евпатория.
Ранее Лайф писал, что Конюхов вместе с Рябчинским вчера, 5 июля, вылетел из Москвы в Крым на самолёте на гибких солнечных батареях. Однако из-за непогоды и окончания светового дня пилотам пришлось на время прервать свой полёт.
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