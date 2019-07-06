Почти 15% кандидатов в Верховную раду — безработные

Выборы в парламент страны намечены на 21 июля, избрание пройдёт по смешанной системе.

Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что второй по массовости категорией среди кандидатов в депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду стали безработные граждане.

— Не хочу обидеть людей, которые временно не работают, но у меня возникает вопрос, почему вторая по массовости категория тех, кто подаётся на выборы, — это безработные? — сказала она в интервью изданию "Левый берег".

По её словам, из общего количества кандидатов по одномандатным округам (3183 человека) 14,73% — 469 человек — являются безработными.

Слипачук отметила, что первая по численности группа — 842 человека — это руководители и работники предприятий. Также среди кандидатов в депутаты есть предприниматели, работники учебных заведений и пенсионеры.

Напомним, внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля. Избрание пройдёт по смешанной системе: одна половина корпуса (225 человек) избирается по партийным спискам, а другая — в мажоритарных округах.