Истерзанная девочка из Ингушетии проведёт в больнице несколько недель

Сейчас ребёнок находится в реанимации. Аиша была под наркозом, но уже приходит в себя.

Едва не замученная до смерти семилетняя девочка из Ингушетии проведёт в больнице в Москве один или два месяца. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в республике Зарема Чахкиева.

— Девочка чувствует себя очень хорошо. Она очень весёлая, разговаривает, общается со всеми. Месяц, может быть, или два она будет находиться на лечении, — рассказала омбудсмен.

По её словам, в настоящее время Аиша находится в реанимации, она была под наркозом, но уже приходит в себя. Чахкиева отметила, что, по заверениям медиков, одна рука ребёнка спасена на 100%, насчёт второй точных прогнозов пока нет.

Как сообщал Лайф, 4 июля в одну из больниц Ингушетии поступила семилетняя девочка со следами истязаний на теле. Врачи нашли у Аиши многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже заросшие. Подозреваемая в нанесении телесных повреждений несовершеннолетней — её тётя. Сейчас она задержана, возбуждено уголовное дело. Родных детей женщины отправили в реабилитационный центр, а её проверят на употребление наркотиков.

Вечером 5 июля девочка прибыла в Москву в сопровождении омбудсмена Заремы Чахкиевой. Ребёнок находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.