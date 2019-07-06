Названа основная версия крушения катамарана в Чёрном море

471

Фото © LIFE

Основной версией крушения катамарана, который вместе с десятками туристов перевернулся в Чёрном море недалеко от посёлка Джубга, является перегруз судна. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

Основная версия — перегруз судна, — сказал он.

Напомним, прогулочное судно перевернулось вблизи посёлка Джубга Краснодарского края 5 июля. Жертвами ЧП с катамараном стали две женщины. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Согласно последним данным, катер "Атолл" был перегружен почти в пять раз: на борту находилось 55 человек, тогда как вместимость судна — 12 человек.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×