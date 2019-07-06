Названа основная версия крушения катамарана в Чёрном море

Основной версией крушения катамарана, который вместе с десятками туристов перевернулся в Чёрном море недалеко от посёлка Джубга, является перегруз судна. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.
— Основная версия — перегруз судна, — сказал он.
Напомним, прогулочное судно перевернулось вблизи посёлка Джубга Краснодарского края 5 июля. Жертвами ЧП с катамараном стали две женщины. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Согласно последним данным, катер "Атолл" был перегружен почти в пять раз: на борту находилось 55 человек, тогда как вместимость судна — 12 человек.
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