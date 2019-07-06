Женщина может сыграть главную роль в ремейке фильма "Маска"

В оригинальном фильме главная роль досталась Джиму Керри, который сыграл неудачливого банковского клерка Стэнли Ипкисса.

Женщина может сыграть главную роль в ремейке популярного фильма "Маска". О таких планах порталу EW.com сообщил американский продюсер Майк Ричардсон.

Он признался, что хотел бы видеть отличного комика в этой роли, даже знает кого именно, но пока не раскрывает все карты.

— Мало ли что, нам ещё нужно убедить эту прекрасную актрису. Но некоторые идеи сценария у нас уже есть, — сказал он.

Напомним, фильм "Маска" вышел летом 1994 года. Главную роль в картине сыграл Джим Керри, он и прославился благодаря этому фильму. Успех получила и сама кинолента, принесшая создателям 351 миллион долларов при бюджете в размере 23 миллиона.