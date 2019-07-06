Тётя истерзанной девочки объяснила раны на теле ребёнка и расплакалась в суде

Женщине, которая ранее была судима по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, избирают меру пресечения.

Подозреваемая в избиении семилетней Аиши из Ингушетии — её родная тётя Мака Ганиева — расплакалась в зале суда и попыталась объяснить происхождение ран на теле ребёнка.

Ганиева признаёт, что наказывала ребёнка, однако утверждает, что не наносила ей побои. При этом её муж говорит, что неоднократно видел у племянницы телесные повреждения, из-за чего у него случались конфликты с супругой. По словам мужчины, он неоднократно видел, как жена била девочку ремнём или частью газового шланга за "проступки".

— Я видела состояние Аиши, объяснить, откуда у неё укусы и ножевые раны, не могу, так как все её раны были мною обработаны зелёнкой, — сообщила женщина.

Что касается ожогов ребёнка кипятком, Ганиева рассказывает, что сняла с плиты и поставила на пол кастрюлю с бульоном, а Аиша села в неё. К медикам девочку не повезли, решили обрабатывать раны дома.

Как сообщал Лайф, 4 июля в одну из больниц Ингушетии поступила семилетняя девочка со следами истязаний на теле. Врачи нашли у Аиши многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже заросшие. Подозреваемая в нанесении телесных повреждений несовершеннолетней — её тётя. Сейчас ранее судимая женщина задержана, возбуждено уголовное дело. Её родных детей отправили в реабилитационный центр, а саму проверят на употребление наркотиков.

Вечером 5 июля девочка прибыла в Москву в сопровождении омбудсмена Заремы Чахкиевой. Аиша находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где проведёт несколько недель.