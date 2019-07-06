Семеро россиян задержаны в аэропорту мексиканского Канкуна

Граждане нашей страны провели в воздушной гавани три дня, к дипломатам они не обращались и сейчас ждут обратного рейса.

Семь россиян задержаны в аэропорту мексиканского Канкуна в связи с претензиями миграционных властей. Об этом сообщает Посольство России в Мексике, пишет РИА "Новости".

В дипмиссии отметили, что задержанные ждут обратного рейса. Их, по словам дипломатов, не пустили в страну. Сообщается, что россияне провели в аэропорту около трёх дней, но в консульство не обращались.

Представители российского посольства также отметили, что россиянам могут отказать во въезде в страну, если цель поездки не соответствует заявленной.