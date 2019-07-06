Семеро россиян задержаны в аэропорту мексиканского Канкуна

Семь россиян задержаны в аэропорту мексиканского Канкуна в связи с претензиями миграционных властей. Об этом сообщает Посольство России в Мексике, пишет РИА "Новости".
В дипмиссии отметили, что задержанные ждут обратного рейса. Их, по словам дипломатов, не пустили в страну. Сообщается, что россияне провели в аэропорту около трёх дней, но в консульство не обращались.
Представители российского посольства также отметили, что россиянам могут отказать во въезде в страну, если цель поездки не соответствует заявленной.
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