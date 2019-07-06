Онищенко назвал себя спасителем грузинского виноделия

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что он спас грузинское виноделие. Об этом он рассказал журналистам в Люксембурге, где он в составе российской делегации участвует в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

— Мне должны поставить в Грузии памятник, потому что я сохранил вашу культуру виноделия, — пояснил он в интервью телекомпании "Рустави-2".

В 2006 году, когда Онищенко возглавлял Роспотребнадзор, в РФ был введён запрет на поставку вин и минеральных вод из Грузии. Эти товары начали возвращаться на российский рынок только в 2013 году.

Также Онищенко прокомментировал и нынешнее обострение отношений между Москвой и Тбилиси. Депутат отметил, что вина за текущую политическую ситуацию лежит на грузинской стороне, поскольку именно их оппозиция начала массовые протесты.

Ранее Лайф писал, что министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава заявила, что Грузия не намерена отказываться от торговли с Россией и, более того, хочет её сохранить.