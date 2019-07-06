В Грузии заявили о желании поддерживать торговлю с Россией

У грузинских производителей "должен быть выбор торговли с любой страной", где их продукция будет лучше продаваться, отметили в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

Грузия не намерена отказываться от торговли с Россией и, более того, хочет её сохранить. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава.

— Чем сильнее мы будем экономически, чем больше будет стран, с которыми мы будем вести экономические, прагматичные отношения, в том числе Россия, чем больше довольных туристов, уехав, повезут с собой информацию о реальной Грузии, тем лучше для нас, так как мы выбрали решение конфликта мирным путём и это является частью повестки дня мирного урегулирования, — рассказала она.

По её словам, в части экспорта торговля с Россией занимает 13%. Глава ведомства отмечает, что у грузинских производителей "должен быть выбор торговли с любой страной", где их продукция будет лучше продаваться.

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста из-за появления в парламенте российской делегации. Позже президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. Общий ущерб от прекращения полётов между двумя странами в Грузии оценили в 200–300 миллионов долларов.