У берегов Туниса обнаружены тела 13 погибших нелегальных мигрантов

Береговая охрана Туниса сумела обнаружить тела 13 нелегальных мигрантов из Африки около юго-восточного побережья страны. Об этом Синьхуа рассказал представитель тунисского Красного Полумесяца Монжи Слим.
По его словам, обнаружить погибших удалось в районе города Бен-Гардан. Сейчас ведутся поиски остальных пассажиров судна, которое перевернулось 4 июля.
Ранее Лайф рассказывал, что у берегов Туниса опрокинулась лодка, перевозившая около 90 человек, желающих нелегально попасть из Африки в Европу.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram