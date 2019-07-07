У берегов Туниса обнаружены тела 13 погибших нелегальных мигрантов

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Фото © Pixabay

Береговая охрана Туниса сумела обнаружить тела 13 нелегальных мигрантов из Африки около юго-восточного побережья страны. Об этом Синьхуа рассказал представитель тунисского Красного Полумесяца Монжи Слим.

По его словам, обнаружить погибших удалось в районе города Бен-Гардан. Сейчас ведутся поиски остальных пассажиров судна, которое перевернулось 4 июля.

Ранее Лайф рассказывал, что у берегов Туниса опрокинулась лодка, перевозившая около 90 человек, желающих нелегально попасть из Африки в Европу.

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