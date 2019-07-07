Украинский эксперт: Заявление Зеленского Трампу — "просьба вассала к сеньору"

Политолог считает, что президент Украины понимает всю тщетность своих попыток остановить строительство "Северного потока — 2".

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского касаемо того, что американский лидер Дональд Трамп сможет остановить "Северный поток — 2". Своим мнением по данному вопросу эксперт поделился в интервью RT.

По словам собеседника агентства, Зеленский не осознает мотивов США, пытающихся противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2". А сами слова украинского лидера выглядят как "просьба вассала к сеньору".

— Обращение Зеленского к Трампу — очень наивный жест, который выражает отчаяние Киева. Смысла в нём никакого нет. Соединённые Штаты действительно выступают против строительства "Северного потока — 2". Но дело не только в этом. США не заинтересованы в транзите российского газа и через Украину. Стратегическая цель американцев — завалить Европу собственным газом, — заявил Дудчак.

Также эксперт полагает, что Зеленский, скорее всего, уже понял всю тщетность попыток остановить российский проект, а теперь надеется на то, что Вашингтон поспособствует решению сохранить часть транзита газа через украинскую ГТС.

Согласно его мнению, некоторое количество голубого топлива действительно будет проходить через Украину, однако о прежних цифрах транзита и мечтать нечего — по всей видимости навсегда, припечатывает экономист.

Дудчак считает, что Украина после распада СССР более не является надежным транзитёром газа для Европы в связи с различными скандалами, связанными с кражей газа. Европейские страны уже жалеют, что поддержали в 2014 году Украину, отмечает он, а строительство "Северного потока — 2" выглядит как попытка ЕС окончательно избавиться от Киева, укрепив заодно свою энергетическую безопасность.

Напомним, что Зеленский собирается решить проблему транзита газа и "Северного потока — 2" через президента США Дональда Трампа, который является единственным человеком, способным повлиять на данный вопрос "в пользу Киева".